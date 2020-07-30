شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى مهنئا بعيد الأضحى: يالا نفتح صفحة جديدة مع ربنا وندعى كلنا لبعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم تامر حسنى، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، قائلا: "كله يفتح صفحة جديدة مع ربنا وربنا غفور ورحيم وتواب وبيحب التوابين، يلا ندعى كلنا لبعض، يلا نمسك موبايلاتنا ونطلع أسماء ناس ناسينهم وندعيلهم فى ظهرهم".

وكتب حسنى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "فى وقفة عرفات، فى هذا اليوم المبارك العظيم، أحب أدعيلكم كلكم، اللى متابعنى واللى مش متابعنى، لكل حد محتاج الدعاء يارب الدعاء دا يوصله، ربنا يفرح قلبك وينصرك وتحقق أحلامك كلها ويرزقك ربنا من أجمل أبواب رزقه الواسع، واللى بيحب حد ربنا يجمعه بيه ويبقى من نصيبه، واللى نفسه فى شغل معين ربنا يبعتهوله واللى نفسه يكبر فى شغله ربنا يعلى مراتبه ويكبر واللى نفسه ينجح فى الدراسة ربنا ينجحه بأعلى الدرجات ويشفى كل مريض اللهم آمين".

وتابع حسنى: "اللى نفسه يتوب عن شيء معين ربنا يغفر لك كل ذنوبك ويبدلها لك حسنات ويصبرك ويقويك، وأى حد متخيل ان ذنوبه كترت ينوى حالاً إنه يفتح صفحة جديدة مع ربنا وربنا غفور ورحيم وتواب وبيحب التوابين، يلا ندعى كلنا لبعض، يلا نمسك موبايلاتنا ونطلع أسماء ناس ناسينهم وندعيلهم فى ظهرهم من قلوبنا لعل الدعاء يعود لك أنت عشر أضعاف، كل سنة وانتوا راضيين ومنصورين وطيبين".

Advertisements



تامر حسنى

من ناحية أخرى، بدأت المخرجة سارة وفيق معسكراً مغلقا من أجل مونتاج ومكساج فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، الذى انتهى فريق العمل من تصويره مؤخراً، حيث كان تامر حسنى يصور المشاهد الأخيرة فى حى الدقى، وبعض المشاهد الداخلية الأخيرة، ومن المقرر أن تنتهى سارة من إجراء المونتاج خلال الأيام المقبلة، حتى يصبح العمل جاهز للعرض فى أى وقت.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق, الفيلم انتاج مشترك بين. شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى .

وفى سياق آخر حسم تامر حسنى مشاركته فى دراما رمضان المقبل واكتفى بفيلمه "مش أنا" والألبوم الغنائى الذى يحضر له فى الوقت الحالى، ويعمل تامر حالياً على تسجيل أغانيه، المقرر أن يطرحه الفترة المقبلة، حيث يحضر لمفاجأة لجمهوره من خلال الألبوم، خاصة أن جمهوره متعطش للاغانى بعد عطلة "كورونا".