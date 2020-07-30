شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان تشرف على جلسة تصوير بعد لقاء زوجها كانى ويست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان فى الاستوديو بلوس أنجلوس، بعد أن عادت من ولاية وايومنج في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث أجرت محادثات حول أزمتها مع زوجها المضطرب كاني ويست.

وظهرت نجمة الواقع البالغة من العمر 39 عامًا ترتدي ملابس رياضية بيضاء أثناء خروجها من سيارتها فى لوس أنجلوس، حيث يُعتقد أنها تشرف على جلسة تصوير لخط SKIMS الخاص بها، بعد ظهور موديل بملابس التصوير تدخل قبل دخول كيم.

ويأتي ظهور كيم الجديد وسط مزاعم بأنها تشعر بأنها "محاصرة في زواجها" من كاني 43 عامًا، الذى يعاني من اضطراب ثنائي القطب.

وظهرت كيم مؤخرا وهي تخرج من طائرتها الخاصة وأبقت رأسها لأسفل وبدا أنها تمسح خدها عندما دخلت في سيارة SUV وكأنها تبكي.

وكيم سافرت إلى كاني في كودي ،كاني الاثنين للتحدث معه وبدت الأمور مرهقة للغاية بالنسبة لكيم التي شوهد تبكي خلال محادثة مع ويست.

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وقال مصدر لمجلة people كيم عاطفية للغاية بشأن كل شيء يحدث ، كما أنها منهكة وتشعر بأذى شديد من كاني خاصة بعدما حاولت الوصول إليه عدة مرات وهو يتجاهلها وهذا وضع سيئ للغاية.

وشوهدت النجمة وهي في نوبة بكاء خلال لقائها مع زوجها نجم الراب الشهير كاني ويست في وايومنج، وهو ما ظهر بوضوح في عدد من الصور التي نشرتها عدد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها موقع "‪tmz‬" ‪الذي اكد ‬ " أن كيم كاردشيان لم تيأس من تقديم النصائح لزوجها وخاصة في هذه المرحلة التي يستعد فيها ويست للترشح للرئاسة للولايات المتحدة الأمريكية ، ففي عدد من الصور التي ظهر بها الزوجين خلال عودتهما الي المزرعة كانت كيم مستاءة بشكل واضح، وكان بسبب دخولها في نوبة البكاء خلال حديثها مع ويست حيث لفتت الأنظار برد فعلها هو أنها كانت تحاول من جديد إقناعه الحصول على المساعدة الطبية الازمة بسبب اصابته من اضطراب ثنائي القطب، ولكنه حتى الآن غير مستجيب تماما لنصائحها ، فهي لم تكن المرة الولي التي تتحدث كيم اليه بخصوص ضرورة تلقيه العلاج، لكن المختلف هذه المرة ان الكاميرات سجلت رد فعلها الذي اظهر مدي خوفها و اهتمامها بحالته الصحية ، حيث لم يتوقع البعض أن كيم ستتحدث من جديد مع كاني بشأن هذا الموضوع الذي يرفضه تماما.