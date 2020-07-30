شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب: كل سنة وكل أيامنا سعادة وحلوة وعيد أضحى مبارك علينا جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الهضبة عمرو دياب، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن تكون أيامنا أعيادا تملأها الفرحة والسعادة، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "كل سنة وكل أيامنا سعادة وحلوة وعيد أضحى مبارك علينا جميعاً".





من ناحية أخرى وبعد 14 ساعة فقط من طرحها على منصات السوشيال الميديا، كسرت أغنية "يا بلدنا الحلوة" للنجم الكبير عمرو دياب، حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، ومن المتوقع أن تصل الأغنية لتحقيق أرقام كبيرة خلال الساعات المقبلة، لاسيما أن الأغنية مميزة ومختلفة، قدم من خلالها الهضبة صورة مصر بطريقة ممتعة ومختلفة وطيبة، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور.

وظهر عمرو دياب، خلال الأغنية، فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر وخلال تواجد على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل فى حضارتها ومبانيها التاريخية، فضلا عن ا، الأغنية احتضنت في كلماتها جميع محافظات مصر بطريقة مبهرة، بالإضافة إلى الصورة التي حققت عنصر جذب للجمهور .

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مرة مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".