شكرا لقرائتكم خبر عن سهرات مع هانى شاكر وأنغام وشرين أون لاين فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبث وزارة الثقافة خلال أيام عيد الأضحى المبارك علي قناتها باليوتيوب نماذج مختارة من العروض المسجلة لمشاهير الفكر والفن والأدب فى مصر والتى تتنوع بين أفلام ذاكرة الإبداع وذاكرة المدينة والصالونات الثقافية والعروض الفنية وتنطلق اعتبارا من الثامنة مساء الجمعة 31 يوليو .

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إنه احتفالا بعيد الأضحى المبارك تم إعداد برنامجا إلكترونى جذاب ومتنوع يشمل كنوز نادرة من الألوان الفكرية والفنية التى انتجتها مختلف القطاعات، وأشارت إلى أن النجاح الذى حققته قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب يعكس رغبة الجمهور فى الحصول على جرعات ابداعية جادة كما يبرز دور القوة الناعمة في السمو بالوجدان، لافتة إلى استمرار الخدمات الثقافية المجانية التي يقدمها الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة على شبكة الانترنت .

برنامج عروض الاحتفال بعيد الأضحى يبث يوميا فى الثامنة مساء والعاشرة مساء ويتواصل على مدار 5 أيام حتى الثلاثاء 4 اغسطس ويشمل أفلام تسجيلية من سلسلة ذاكرة الإبداع ( فاتن حمامة ، عمر الشريف ، نور الشريف ) ، صالون ثقافى للدكتور مصطفى محمود ، فيلم ذاكرة المدينة ( عاش هنا – حكاية شارع ) ، أمسية مع الفنانة آمال ماهر وتتغنى بـ الثلاثية المقدسة ، سهرة من الفنانة شيرين ، امسية مع الفنان هاني شاكر، حفل للفنانة انغام بقيادة المايسترو هانى فرحات ، سهرة مع اشعار الخال عبد الرحمن الابنودي بمشاركة نجوم الاوبرا للغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمى، هذا الى جانب استمرار الزيارات الافتراضية للمتاحف والمعارض ، إتاحة تحميل وقراءة إصدارات وزارة الثقافة وترجمات لعناوين عالمية على الموقع الرسمى بالإنترنت.