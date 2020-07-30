شكرا لقرائتكم خبر عن عيد أضحى مبارك.. اعرف قصة أغنية أهلا بالعيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهلا أهلا بالعيد.. في كل عام، ومع عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى، تعد هذه الأغنية هى الأشهر منذ منذ فترة الثمانينيات وحتى يومنا هذا، ولا تزال تحظى بشهرة كبيرة، ويرددها الأطفال فى صباح أول أيام العيد.

ومع احتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك، نتعرف فى هذا الفيديو على قصة هذه الأغنية التى غنتها الفنانة صفاء أبو السعود، ولماذا وقع الاختيار على أبو السعود لتغنيها ولماذا رفضت قبولها فى البداية وما كيف تمكنت من تحقيق هذه الشهرة.