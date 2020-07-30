شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فريد شوقى يروى قصة تذكرة مسرحية الجلف فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ذكرى ميلاد ملك الترسو الراحل فريد شوقى، أكد الفنان الكبير فى إحدى اللقاءات التليفزيونية النادرة، على حبه الشديد لمسرحية "الجلف"، التى قدمها في بدايته الفنية، بسبب أن الرواية تتحدث عن طابع "الرجولة والشهامة"، للكاتب الروسى "تشيكوف"، مشيرا إلى أن المسرحية كانت عبارة عن "فصل واحد فقط، مدته ساعة واحدة فقط، وقدمها وهو طالباً يدرس فى معهد السينما فى السنة الثانية، وكانت تعرض المسرحية فى دار الأوبرا القديمة .

وأوضح الملك فريد شوقى خلال اللقاء، أثناء مروره فى شارع سليمان باشا فى أد الليلى، شاهد اعلان عن مسرحية "الجلف" ولكن باللغة الإنجليزية، وعندما ذهب ليحصل على تذكرة ليشاهد المسرحية، وجد فى محفظته جنيه واحد فقط، والتذكرة بـ 99 قرشاً، وسيذهب للبيت مشياً على الاقدام، ولكن فضل أن يشاهد المسرحية ليقارن بين نفسه وبين الممثل الاجنبى، ليعرف ويتعلم الفرق، خاصة أنه في الفرقة الثانية في نعهد السينما.

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الراحل فريد شوقى تخطت شهرته حدود مصر ووصلت للعواصم الأوروبية وتحديدا تركيا، إذ تصدر "أفيشات" الأفلام التركية فى ستينيات القرن الماضى، وكان الجمهور التركى يحجز مقعده فى السينما لمشاهدة وحش الشاشة وذلك فى بطولة أفلام من إنتاج تركى مصرى مشترك، وحينها، كان تُصنَع من الفيلم نسختان، إحداها مصرية، والأخرى تركية، تتم فيها دبلجة صوت "وحش الشاشة" باللغة التركية.