شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود ونور وحنان مطاوع يهنئون جمهورهم بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هنأ الفنان أحمد داود جمهوره بعيد الأضحى المبارك، ونشر صورة عائلية عبر حسابه على انستجرام، وكتب عليها قائلا:" كل عام واحنا كلنا طيبين وعيد أضحى سعيد علينا جميعا وعلي كل اللي بنحبهم وان شاء الله ربنا يكرمنا ويكون لينا نصيب في العام القادم بالوقوف على جبل عرفات".



أحمد داود

كما هنأت الفنانة نور، جمهورها بعيد الأضحى المبارك عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" كل سنة و انتم طيبين وعيد سعيد على الجميع و معلش لابسه أخضر و الجنينة أخضر بس حلو بردوا أمل"، وكتبت الفنانة حنان مطاوع قائلة:" لبيك ربى وإن لم اكن بين الحجيج ملبيا".

وحرص النجم أحمد مكى على تهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك، ونشر صورته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها كل سنه وانتم طيبين ..عيد سعيد عليكم ان شاء الله"، كما كتبت الفنانة إلهام شاهين :"كل عام و انتم بخير عيد سعيد".

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كما هنأ الفنان أحمد العوضى الجمهور عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، بيوم عرفة وعيد الاضحى المبارك، وكتب:"اللهُم من كان مريضاً فاشفه ، ومن كان مبتلاً فعافه ، ومن كان محتاجاً فأقض حاجته ، ومن كان مهموماً ،ففرج همه ،ومن كان مديوناً فأقض دينه ومن كان يريد الذريه فارزقه الذرية الصالحه ، ومن كان في نفسه حاجة لا يعلمها إلا أنت فيسرها.. كل سنه وانتم طيبين".

حرص الفنان على ربيع على تهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك، ونشر صورته وهو بملابس الإحرام خلال أداء فريضة الحج، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".

فيما هنأت النجمة حلا شيحة جمهورها بوقفة عرفة، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، دعاء ليوم عرفة.