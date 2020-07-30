شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تايلور سويفت تطرح نسخة جديدة من كليب cardigan والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة تايلور سويفت نسخة جديدة من كليب أغنية "cardigan" وهى النسخة الجديدة التى طرحتها على يوتيوب وهى متاحة فقط لمدة 24 ساعة.

النسخة الأولي من الكليب حققت نجاح ملحوظ فور إطلاقها له عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ، وأغنية "cardigan" هي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم " folklore " والذى عملت تايلور على إنجازه في صمت، و حقق كليب cardigan نسبة مشاهدة عالية علي "يوتيوب" وصلت الي أكثر من 32 مليون مشاهدة.

ومن جانب آخر كشف موقع ديلي ميل أن ألبوم تايلور سويفت الثامن والذي طرح بعنوان Folklore بيع منه مليون و300 ألف نسخة فى أول 24 ساعة من طرحه وهو الألبوم الذي حظى بإعجاب المعجبين والنقاد بعد إصداره المفاجئ.

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وتتضمن الألبوم 16 أغنية، فيما تشمل النسخة المميزة أغنية إضافية بعنوان "ذي ليكس"، وتعاونت سويفت في هذه الأسطوانة مع فرقة "بون آيفر"، وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة "ذو ناشيونال" آرون ديسنر الذي أنتج أو شارك في تأليف 11 من الأغنيات الست عشرة وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات أسطواناتها السابقة.