شكرا لقرائتكم خبر عن عيد أضحى مبارك.. اعرف قصة أغنية يا ليلة العيد وعلاقتها بالملك فاروق؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع احتفال المسلمين فى جميع أنحاء العالم العربى، بـ عيد الأضحى المبارك، وانتهاء يوم عرفات، تصدح فى أغلب البيوت العربية أغنية يا ليلة العيد لكوكب الشرق أم كلثوم، فتمتلئ البيوت بالبهجة انتظارا لبدء أول أيام العيد، عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

وفى هذا السياق، نتعرف فى هذا الفيديو على قصة أغنية يا ليلة العيد لكوكب الشرق أم كلثوم، ولماذا اكتسبت كل هذه الشهرة؟ وما هى علاقتها بالملك فاروق؟ وما هى المكافأة التى حصلت عليها كوكب الشرق أم كلثوم؟.

لمعرفة الإجابة على هذه التساؤلات وحكاية أغنية يا ليلية العيد شاهد الفيديو التالى: