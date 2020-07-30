شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يعلق على براءته فى قضية امتناعه عن تنفيذ حكم نفقة ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان أحمد الفيشاوى على الحكم الذى صدر أمس بحقه ضد طليقته هند الحناوى، حيث قضت محكمة جنح الدقى ببراءته من الحكم بالحبس لمدة سنة بتهمة امتناعه عن تنفيذ حكم نفقة ابنته، بعد أن ألغت محكمة الأسرة هذا الحكم.

ونشر الفيشاوى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورا لابنته لينا مع والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوى ووالدته الفنانة سمية الألفى، معلقا :"هنا تلعب محكمة الأسرة دورا حيويا وخطيرا للتوازن الاجتماعى بين أطراف الأسرة حتى فى ظل الخلافات الأسرية التى تصل للانفصال بين الآباء والأمهات ورسم طريق دقيق لا يحيد عن الحق لأطراف العلاقة الثلاثة الآباء والأمهات والأطفال لما لهذا الدور من خطورة فى حياة الدولة بأكملها وذلك لأن الأسرة وأفرادها هم النواة الأولى فى بناء الدولة".

Advertisements



الفيشاوي

وتابع :"ولذلك فإن القانون يحدد حقوق كل طرف وواجباته تجاه الآخر بصورة دقيقة جدا لا تسمح لأحدهم أن ينال حقوق ولا يلتزم بما عليه من واجبات".

وأضاف :"لا سيما في بعض الحالات التي تحاول الام التربح من وجود الصغير معها وتحول العلاقه الاسريه الساميه الي علاقه تجبر فيها الاب علي الانفاق حتي دفع ايجار الشقه التي تقيم فيها مع زوجها مثل هذه الحاله والجده التي لا تنفذ حكم الشمل الصادر من 2017 وعلي الرغم من ذلك تستخدم حكم الضم للحصول علي اجر حاضنه ثلاث الاف جنيه شهري وسبعة الاف جنيه اجر مسكن للصغيره والصغيره لاتعيش معها اصلا".

واختتم كلامه قائلا :"هذا الحكم يوضح ان محكمة الاسره توازن في احترافيه شديده مصالح اطراف الاسره بالكامل وترعاها لتحقق مصلحة الجميع دون ان يجور طرف علي الاخر ويحرم اب واسرته من رؤية ابنائه والتواصل معهم".