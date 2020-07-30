شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز فى رسالة إلى متابعيها بعد أسبوع من عيد ميلادها.. سأعاود مفاجآتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت سيلينا جوميز على التواصل مع متابعيها مؤخراً، من خلال فيديو قامت ببثه على حسابها عبر موقع انستجرام، حيث ظهرت من خلاله وهي تؤكد لمتابعيها أنها تشعر بسعادة وحماس كبير تلك الأيام بسبب الكثير من الأمور التي أكدت أنها ستفاجأ بها متابعيها خلال الأيام القليلة الماضية.





جومي

وأضافت خلال نفس الفيديو أنها اعتادت طول عام 2020 على عدم الظهور بشكل مستمر مثلما كانت في السابق، بسبب ظروف وباء فيروس كورونا، الذى يجتاح العالم، بقولها : لم أقم بنشاطاتي المعتادة حيث حرصت خلال الفترة الماضية على تعلم أمور جديدة وفضلت عدم الظهور بطاقتي المعتادة على السوشيال ميديا، ولكنني تشجعت لمعاودة نشاطاتي المعتادة التي سأشارككم بها قريباً".

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من ناحية أخرى أبدت سيلينا جوميز اعجابها بالبوم النجمة العالمية تايلور سويفت الجديد والذي يحمل اسم folklore ، حيث أشارت جوميز البالغة من العمر( 28 عام ) إلى أنها استمتعت حقا بالاستماع لألبوم سويفت حيث تجمعهما صداقة قوية منذ سنوات طويلة ، وهو ما أكدته جوميز عبر الـ Stories الخاصة بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" و تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة مثل " ميوزيك نيوز"

ونشرت سيلينا جوميز "سكرين شوت" من أغنية " cardigan" و هي واحدة من أغنيات البوم سويفت الجديد و علقت سيلينا : " لقد فعلتها من جديد تايلور سويفت " .