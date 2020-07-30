23000 استرليني إيجار..أحمد الفيشاوي ينشر تفاصيل براءته في قضية نفقة ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان أحمد الفيشاوي، من جديد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، على حكم البراءة الذي حصل عليه أمس، في قضية امتناعه عن نفقة ابنته لينا الفيشاوي.

وكتب: "قضت محكمة جنح الدقي ببراءة الفنان أحمد الفيشاوي من الحكم بالحبس لمدة سنة لامتناعه عن تنفيذ حكم نفقة بعد أن ألغت محكمة الأسرة هذا الحكم والذي كان يفرض على أحمد الفيشاوي دفع مبلغ ٢٣٠٠٠جنيه استرليني قيمة إيجار الشقة التي تقيم فيها هند الحناوي مع زوجها الحالي في إنجلترا بالإضافة لمبلغ ٧٠٠٠جنيه أجر مسكن للجدة التي تقيم في القاهرة والصغيرة تقيم بالمخالفه للقانون مع زوج أمها بانجلترا".

وتابع: "وكذلك مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للجدة للأم بصفتها الحاضنة القانونية وهي لم تنفذ حكم الحضانة وتترك الصغيرة تعيش بإنجلترا وتحرم الأب وأسرته من رؤيتها منذ أكثر من ستة سنوات كاملة حتى توفي الجد إلى رحمة الله دون أن تلبي له الصغيرة رغبته وطلبه الأخير في أن يراها ولو لمرة واحدة".

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وأضاف: "هنا تلعب محكمة الاسرة دور حيوي وخطير للتوازن الاجتماعي بين أطراف الأسرة حتى في ظل الخلافات الاسرية التي تصل للانفصال بين الآباء والأمهات ورسم طريق دقيق لا يحيد عن الحق لأطراف العلاقة الثلاثه الآباء والأمهات والأطفال، لما لهذا الدور من خطورة في حياة الدولة بأكملها وذلك لأن الأسرة وأفرادها هم النواة الأولى في بناء الدولة".

واستكمل: "لذلك فإن القانون يحدد حقوق كل طرف وواجباته تجاه الآخر بصورة دقيقة جدا لا تسمح لأحدهم أن ينال حقوق ولا يلتزم بما عليه من واجبات، لا سيما في بعض الحالات التي تحاول الأم التربح من وجود الصغير معها وتحول العلاقة الأسريه السامية إلى علاقه تجبر فيها الأب على الانفاق حتى دفع إيجار الشقه التي تقيم فيها مع زوجها".

وتابع: "مثل هذه الحالة والجدة التي لا تنفذ حكم الشمل الصادر من ٢٠١٧ وعلى الرغم من ذلك تستخدم حكم الضم للحصول على أجر حاضنة ثلاث آلاف جنيه شهري وسبعة آلاف جنيه أجر مسكن للصغيرة والصغيره لا تعيش معها أصلا".

واختتم: "هذا الحكم يوضح أن محكمة الأسرة توازن في احترافية شديدة مصالح أطراف الأسرة بالكامل وترعاها لتحقق مصلحة الجميع دون أن يجور طرف على الآخر ويحرم أب وأسرته من رؤية ابنائه والتواصل معهم"