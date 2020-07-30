عمرو دياب يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأ الفنان الكبير عمرو دياب، جمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكتب الهضبة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "كل سنة وكل أيامنا سعادة وحلوة، عيد أضحى مبارك علينا جميعا".
يذكر أن عمرو دياب طرح أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، وتفاعل عدد كبير من جمهور الهضبة مع الأغنية التي تم تصويرها في عدد من الأماكن السياحية والمدن المصرية والشوارع التاريخية.
والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج طارق العريان
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