الحكم على الفنانة دنيا بطمة بـ 8 أشهر في قضية "حمزة مون بيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
ذكر موقع شبكة أندلس المغربية، أنه تم الحكم على الفنانة المغربية دنيا بطمة اليوم الخميس 30 يوليو بثمانية أشهر نافذة.
وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، في حق شقيقتها ابتسام بسنة واحدة سجنا نافذة، وسنة ونصف سجنا نافذة في حق مصممة الأزياء عائشة عياش، فيما أُدينت المتهمة صوفيا شاكيري، بعشرة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحدة منهن.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قد قرر متابعة دنيا بطمة في حالة سراح ، فيما تمت متابعة شقيقتها ابتسام و”عائشة عياش”، و”صوفيا شاكيري” وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال.
الاتهامات الموجهة لبطمة وشريكاتها هي نشر صور أشخاص دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.
وتعود قضية حمزة مون بيبي إلى حساب على "سناب شات"، استهدف مشاهير من خلال بث مجموعة من الأسرار المتعلقة بحياتهم الخاصة، ليتبين في النهاية أن الفنانة المغربية وشقيقتها وآخرون يقفون خلف هذا الحساب.
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