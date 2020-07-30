أحمد فهمي يرد على هنا الزاهد: فخور بيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حرص الفنان أحمد فهمي، على الرد على ما كتبته زوجته الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وكانت "هنا" قد نشرت صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي، من العرض الخاص لفيلم "الغسالة" والذي أقيم أمس الأربعاء. وعلقت هنا على الصورة: "شكرا لتحفيزك ودعمك الدائم لي". Advertisements ليرد "فهمي" عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "دائما فخور بيكي، ودائما مكسرة الدنيا". وأقيم أمس العرض الخاص لفيلم "الغسالة" بحضور أبطاله وعلى رأسهم محمود حميدة، هنا الزاهد، أحمد حاتم، طاهر أبو ليلة، بالإضافة لعدد من نجوم الفن أبرزهم درة، مصطفى أبو سريع.

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