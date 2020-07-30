بعد ساعات من طرحها.. "يا بلدنا يا حلوة" تتجاوز 200 ألف مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للنجم عمرو دياب، الـ 200 ألف مشاهدة، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع يوتيوب.

وتفاعل عدد كبير من جمهور الهضبة مع الأغنية التي تم تصويرها في عدد كبير من الأماكن السياحية والمدن المصرية والشوارع التاريخية.

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وتقول كلماتها: "يا بلدنا يا حلوة.. بالناس الحلوة.. والناس حلوة.. في بلدنا كتير".

أغنية "يا بلدنا يا حلوة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج طارق العريان