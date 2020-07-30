تراند اليوم : مطربة شهيرة: ارتدائي الحجاب نعمة من الله

وصفت المطربة اللبنانية أمل حجازي، اتخاذها لقرار ارتداء الحجاب بأنه "نعمة من الله".

ونشرت أمل عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، صورة لها خلال تواجدها في الأراضي المقدسة لأدء فريضة الحج في العام الماضي.

وعلقت: "في مثل هذا الوقت وهذه الليلة منذ سنتين أخذت القرار في ارتداء الحجاب ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش سعادة داخلية لا توصف بقرب الله الحمد لله على هذه النعمة".

وأضافت، "‬وفي مثل هذه الأيام من السنة الماضية كانت أجمل أيام حياتي ..اللهم اكتب لي العودة وارزق كل من يتمنى".

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وفي الرابع من سبتمبر عام 2017، أعلنت أمل اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب عبر منشور نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، كتبت فيه: "أُعلن اعتزالي الغناء وارتداء الحجاب شكرا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت اليها الآن ليست كأي سعادة مررت بها من قبل جعلني الله انا وانتم من اهل الجنة وهداني وهداكم جميعا لحب الخير وطريق النور".

وتوجهت عقب ارتداء الحجاب إلى الإنشاد الديني حيث طلبت من أحد المؤلفين في مصر، أن يكتب لها أناشيد وأغاني دينية.

وطرحت آخر أغنياتها بعنوان "حجابك تاج" بمناسبة اليوم العالمي للحجاب الذي يحتفل به في الأول من فبراير كل عام.