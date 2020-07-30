أيمن بهجت قمر لفريق عمل فيلم صاحب المقام: تجربة جديدة ومختلفة

حرص الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر على تهنئة فريق عمل الفيلم الجديد "صاحب المقام"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
عبّر أيمن عن رأيه في الفيلم قائلاً:"تجربة جديدة ومختلفة جدًا تحية لكل صناعه"
يذكر أن أيمن يبدأ في فيلمه الجديد بعنوان "تحت تهديد السلاح" وهو من إنتاج أحمد السبكي، من بطولة"هاني سلامة، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، غادة عادل"، ومن إخراج:محمد العدل.
وشارك أيمن في السباق الرمضانيمن خلال كتابته لمسلسل "فلانتينو"، بطولة كل من الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، وإخراج رامي إمام.
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