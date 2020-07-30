نفاد تذاكر حفل الفنان مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية

نفدت تذاكر حفل الفنان مدحت صالح لحفله الغنائي المقام في إحدى مسارح دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات عودة أنشطتها الفنية والغنائية بعد انقاطع دام لأكثر من 3 أشهر تبعاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.
يقام الحفل يوم الخميس،13 أغسطس المقبل، على مسرح النافورة فيالأوبرا، في الساعة الثامنةوالنصف، وتم انتهاء التذاكر قبل مايقرب من اسبوعين على إحياءها.
وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه
يذكر أن مدحت قد طرح حديثاً أغنية "قربلي" والتي تخطت النصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أيمن عز، ألحان:محمود أنور، توزيع:محمد شفيق.
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