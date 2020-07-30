فيديو..أغنية شكوى إلى الله لـ محمد فؤاد تقترب من الـ 50 ألف مشاهدة

اقترب الفنان محمد فؤاد من حاجز الـ 50 ألف شاهدة بأغنيته "شكوى إلى الله"، وذلك في يومين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات والحان:محمد فؤاد، توزيع:كريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج:كريم مسلم.
يمثل الكليب عودة غنائية مميزة لـفؤاد، حيث كانت آخر مشاركاته الغنائيةفي عام 2016، من خلال أغينة "ناوي على سهرة"، التي بلغ عد مشاهداتها أكثر من 400 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:وليد سعد، توزيع:هاني محروس.
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