عاد المخرج طارق العريان إلى تعاونه الفني مع الهضبة عمرو دياب، من خلال إخراجه لأحدث أغنياته "يابلدنا ياحلوة" التي طرحها ساء أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
يذكر أن أول كليب قام بإخراجه العريان لـ دياب كان لأغنية "راجعين" عام 1995، وتميز بظهور خاص للفنانالراحل عزت أبو عوف والفنانة غادة عادل، والفنان الراحل:طلعت زين، وأضاف فيه مزيج من حقبتين زمنيتين بتصوير جزء منه بالأبيض والأسود والجزء الآخر بالألوان .
تلاه كليب الأغنية الشهيرة "نور العين" عام 1996، وبعده كليب أغنية
ليعود العريان بلقطاته المتميزة مع دياب بكليب جديد في عام 2020 لأغنية "يابلدنا ياحلوة"، الذي تميز بلقطات من نهر النيل، منطقة المعز والحسين، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 260 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 25 عامًا .. "يابلدنا ياحلوة " تعيد عمرو دياب إلى عدسة طارق العريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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