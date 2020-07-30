بعد 25 عامًا .. "يابلدنا ياحلوة " تعيد عمرو دياب إلى عدسة طارق العريان

عاد المخرج طارق العريان إلى تعاونه الفني مع الهضبة عمرو دياب، من خلال إخراجه لأحدث أغنياته "يابلدنا ياحلوة" التي طرحها ساء أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن أول كليب قام بإخراجه العريان لـ دياب كان لأغنية "راجعين" عام 1995، وتميز بظهور خاص للفنان

الراحل عزت أبو عوف والفنانة غادة عادل، والفنان الراحل:طلعت زين، وأضاف فيه مزيج من حقبتين زمنيتين بتصوير جزء منه بالأبيض والأسود والجزء الآخر بالألوان .

تلاه كليب الأغنية الشهيرة "نور العين" عام 1996، وبعده كليب أغنية

"عودوني" وتميزا بوجود المشاهد الفلكلورية الخاصة بمنطقة أسوان، واشتهرا شهرة واسعة وقت عرضهما وإلى وقتنا هذا.

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ليعود العريان بلقطاته المتميزة مع دياب بكليب جديد في عام 2020 لأغنية "يابلدنا ياحلوة"، الذي تميز بلقطات من نهر النيل، منطقة المعز والحسين، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 260 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور.