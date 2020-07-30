تامر حسين عن أغنية "بلدنا ياحلوة " لعمرو دياب: دعاية محترمة لمصر

أعرب الشاعر تامر حسين عن سعادته بردود الفعل الإيجابية حول اغنيته الجديدة "يابلدنا الحلوة" التي قدمها مع الهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

كشف تامر عن هدفه من كلمات الأغنية ووقت عرضها قائلاً:"الحمد لله على ردود أفعال (الناس الحلوة) فى كل مكان فى بلدنا الجميلة بناسها الطيبة البسيطة من شرقها ل غربها ل شمالها ل جنوبها كنت أتمنى أقول مكان مكان وكل شبر فى البلد والله عشانالعالم كله يشوف جمال مصر وناسها.

وتابع قائلاً:"حاولنا على قد ماقدر تجميع أبرز الأماكن أو المحافظات المترابطه القريبه لبعض اللى تمُثل قطاع أكبر

من الناس سواء فى وجه قبلى أو بحرى كلهم أماكن عظيمة نتشرف بيهم بس دى (أغنيتنا كلنا) ودعاية محترمة لبلدنا العظيمة بعد الكورونا وكل الظروف اللى بتمر بيها بلدنا الغاليةوأضاف:"كل فنان قام بدوره على أكمل وجه عشان يقدم مصر وناسها الطيبين فى أجمل صورة مصر اللى مفيهاش عنصرية فيها البيض زى السُمر والمسلم اخو المسيحى وكل المشاهد الإنسانية والروحانية اللى بنشوفها فى بلدنا مع الناس الأصيله من كل فئات المجتمع المصرى وحاولنا نجسد الروح الحلوة اللى ف شوارعنا وأحياءنا وبيوتنا والأماكن المصرية الأصيلة وعاداتها وجمالها".

وختم كلامه قائلاً:"وكان عندى أمنية ان الفنان عمرو دياب يغنى جمُلة للعيد تعيشطول العمر ل أجيال وأجيال ودايماً فى بلدنا العيد عيدين ودايما ً مصر حلوة بناسها وأهلها الطيبين "

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وهنأ متابعيه بعيد الأأضحى المبارك قائلاً:"كل سنة وأنتم طيبين وبخير وعيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم وكل سنة ومصر حلوة بيكم ونخليها فى أجمل صورة بشبابها وأولادها المُخلصين والمتميزين فى كل المجالات، ومستنى فيديوهاتكوا من أقرب مكان حلو قريب منك، عشان نورى العالم جمال بلدنا ونبقى احنا أكبر دعاية ليها".

يذكر أن كليب أغنية يابلدنا ياحلوة سجلت أكثر من 200 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها، من كلمات:تامر حسين ،ألحان:عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج طارق العريان.