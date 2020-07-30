فيديو..أغنية "عدى الكلام" تقترب من 21 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

اقترب الفنان سعد لمجرد، بكليب أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، من حاجز الـ 21 مليون مشاهدتها، بعد مايقرب من أسبوعين على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الاغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع: توما.

ضم الكليب قصة رومانسية قصيرة لبطلها سعد الذي يعمل في سيرك ليعجب بإحدى الفتيات هناك فيحاول متابعتها والتعبير عن إعجابه بها.

قدم سعد للمرة الأولى في مسيرته الفنية اللهجة المصرية في

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الأغنية بالكلمات العامية المقربة من الشارع المصري المعروف بها أمير مع لحن مميز للشافعي، ومقسوم مختلف الذي يقدمه توما بامتياز.

يذكر أن سعد طرح أخيراً أغنية "آسف حبيبي" مع الفريق الغنائي الشهير "فناير"، وسجلت الأغنية أكثر من 24 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".