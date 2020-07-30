الليلة..عرض مسلسل مملكة إبليس 2 عبر منصة "شاهد"

بالتزامن مع بداية أيام عيد الأضحى المبارك، تبدأ بعض المنصات الإليكترونية لعرض العديد من الأاعمال الفنية الدرامية منها والسينمائية، لعرضها لمتابعيها ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد. بالعيد. تعرض الليلة أولى حلقات مسلسل "مملكة إبليس 2" بعنوان "نار الجنة"، من الأحد للخميس عبر منصة "شاهد" الإلكترونية. المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة: غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، فيدرا، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي.

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