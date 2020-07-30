تفاصيل عرض "رحلة سعيدة" في عيد الأضحى

يستعد فريق عمل مسرحية "رحلة سعيدة" للمخرج محمد مرسي، للعرض مجدداً في عيد الأضحى المبارك، وذلك على مسرح بيرم التونسي. من المقرر أن تقدم فرقة المسرح الحديث على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية العرض المسرحى "رحلة سعيدة" ثانى و ثالت ورابع أيام عيد الأضحى المبارك فى تمام الثامنة مساءً. المسرحى "رحلة سعيدة" ثانى و ثالت ورابع أيام عيد الأضحى المبارك فى تمام الثامنة مساءً. "رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم ألفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي. فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم ألفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.

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