عرض "الحادثة" على مسرح الغد في عيد الأضحى

يستعد المخرج عمرو حسان لعودة العرض المسرحي "الحادثة" من جديد، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المقبل على خشبة مسرح الغد بالعجوزة. ويشار إلي أنه من المقرر أن تقدم فرقة مسرح الغد عرض "الحادثة" ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في تمام السابعة مساء. مسرح الغد عرض "الحادثة" ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في تمام السابعة مساء. ويذكر أن العرض تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة مصطفي منصور، ياسمين سمير، نيجار بكري، فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان. الكبير لينين الرملي، بطولة مصطفي منصور، ياسمين سمير، نيجار بكري، فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.

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