تراند اليوم : تهنئة خاصة من مكي لجمهوره بمناسبة عيد الأضحي – شاهد

نشر الفنان أحمد مكي صورة جديدة له وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق أحمد مكي على الصورة قائلا: “كل سنه وانتم طيبيييييين …عيد سعيد عليكم ان شاء الله”.

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

– و انت طيب يا فنااان

– قمر يا مكي

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– الصوره تجنن

– عيد سعيد علييك

وكانت آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل “خلصانة بشياكة” وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.