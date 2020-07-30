تراند اليوم : علي ربيع يهنيء جمهوره بعيد الأضحي بملابس الإحرام – شاهد

شارك الفنان علي ربيع صوره جديده له وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر علي ربيع في الصورة بملابس الإحرام و علق قائلا ” لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك “.

وكان علي ربيع شارك في بطولة مسلسل “عمر و دياب” مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

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وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني القبل الماضي 2019 بمسلسل “فكرة بمليون جنيه” والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون

وكانت زوجة علي ربيع أعلنت عودتها لعصمته الشهر الماضي بعد عام من الانفصال.