تراند اليوم : هكذا هنأت إليسا صديقتها أحلام الشمسي بعيد الأضحي

حرصت الفنانة إليسا، على تهنئة الفنانة أحلام الشمسي بعيد الأضحى، قائلة :” ينعاد عليكي يا حبيبة قلبي. مش معقول شو بحبك وشو إلك مكان خاص بقلبي لصدقك ومحبتك وإنسانيتك. انشالله كل سنة وإنتي بخير وبدوام النجاح والصحة يا رب”.

كما هنأت الجمهور من خلال حسابها الرسمي على “تويتر” قائلة :” أضحى مبارك للجميع. بتمنى تعيشو هالعيد بكل فرح وطمأنينة ويحمل معو كل السلام والأمل لكل الدول العربية بهالظروف الصعبة اللي عم نعيشها كلنا. الله يحمي الجميع”.

يذكر أن طرحت إليسا، مؤخرًا أغنية “صاحبة رأي” والتي حققت نجاح كبير جدًا، فور طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

أغنية “صاحبة رأي” كلمات: أسامة مصطفى، وألحان: سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي: هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس: ايلي بربر.