تراند اليوم : نجوم الفن في الحج.. صور نادرة لأم كلثوم وحليم وشكوكو

حرص نجوم الفن طوال الوقت على توثيق اللحظات السعيدة في حياتهم ولا سيّما إن كانت هذه اللحظات في أطهر بقاع الأرض.

ويزخر الأرشيف بصور للعديد من نجوم زمن الفن الجميل وهم يرتدون ملابس الإحرام ويؤدون مناسك الحج.

في المقدمة تأتي صورة كوكب الشرق أم كلثوم (1898- 1975) وهي ترتدي ملابس الإحرام، وعبدالحليم حافظ (1929- 1977) الذي ذهب لأداء هذه الفريضة أكثر من مرة.

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ومن نجوم الزمن الجميل أيضاً الفنانة الاستعراضية الكبيرة سامية جمال (1942- 1994) والفنان الكوميدي محمود شكوكو (1912- 1985) و هو برفقة أسرته.

وتظهر الفنانة الراحلة شادية (1931- 2017) في صورة وهي تتوسط صديقاتها وعلى وجهها ابتسامة عريضة.