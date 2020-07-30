فن ومشاهير

تراند اليوم : نجوم الفن في الحج.. صور نادرة لأم كلثوم وحليم وشكوكو

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سماح محمد 0 تبليغ

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حرص نجوم الفن طوال الوقت على توثيق اللحظات السعيدة في حياتهم ولا سيّما إن كانت هذه اللحظات في أطهر بقاع الأرض.

نجوم الفن في الحج.. صور نادرة لأم كلثوم وحليم وشكوكو

ويزخر الأرشيف بصور للعديد من نجوم زمن الفن الجميل وهم يرتدون ملابس الإحرام ويؤدون مناسك الحج.

نجوم الفن في الحج.. صور نادرة لأم كلثوم وحليم وشكوكو

في المقدمة تأتي صورة كوكب الشرق أم كلثوم (1898- 1975) وهي ترتدي ملابس الإحرام، وعبدالحليم حافظ (1929- 1977) الذي ذهب لأداء هذه الفريضة أكثر من مرة.

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نجوم الفن في الحج.. صور نادرة لأم كلثوم وحليم وشكوكو

ومن نجوم الزمن الجميل أيضاً الفنانة الاستعراضية الكبيرة سامية جمال (1942- 1994) والفنان الكوميدي محمود شكوكو (1912- 1985) و هو برفقة أسرته.

نجوم الفن في الحج.. صور نادرة لأم كلثوم وحليم وشكوكو

وتظهر الفنانة الراحلة شادية (1931- 2017) في صورة وهي تتوسط صديقاتها وعلى وجهها ابتسامة عريضة.

نجوم الفن في الحج.. صور نادرة لأم كلثوم وحليم وشكوكو

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