محمود كهربا يفضح رامز جلال ويكشف فبركة المقلب

رنا صلاح الدين - كشف محمود كهربا، نجم النادي الأهلي، حقيقة معرفته لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي عرض في رمضان الماضي.

محمود كهربا، قال إنه كان على علم بالمقلب الذي ظهر فيه خلال شهر رمضان، وتحديداً في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز، وقال كهربا خلال استضافته بقناة الأهلي: "لو تابعتوا ردود أفعالي هتعرفوا أني كنت بمثل كويس".

و أضاف: "نفسي أتعلم التمثيل والله، ولو شوفتوني في برنامج رامز جلال في شهر رمضان هتعرفوا أن بمثل كويس ولا لأ".

محمود كهربا ورامز جلال

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من ناحية أخرى، قال محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن لن يرحل عن القلعة الحمراء حتى لو كلفه ذلك البقاء من أجل جمع الكرات.

وأكد خلال حواره مع قناة الأهلي أنه سعيد بوجوده في النادي الأهلي، لافتا إلى أن حلمه تحقيق البطولات والإنجازات مع القلعة الحمراء.

محمود كهربا

وتابع: "ليس من طبعي الجلوس احتياطيا ولكني راضي في الأهلي وكل من يعمل في النادى الأحمر يساعدني على النجاح".