ياسمين رئيس عن حبس حنين حسام فتاة التيك توك: لكي تكون عبره لغيرها

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رنا صلاح الدين - علقت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، على الحكم الصادر بشأن حبس حنين حسام فتاة تيك توك بعدما صدر حكم بحبسها سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.
ياسمين رئيس، قالت في منشور عبر خاصية الاستوري بصفحتنا الشخصية بموقع "إنستجرام": "حنين اتحبست عشان تبقى عبرة لأي بنت تفكر تخرج عن حدود المجتمع".
وأضافت: "حنين ضحية حكم المجتمع والمتحرش لسه بيدافع عنه المجتمع!".
ياسمين رئيس
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لاتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.
وتقدم دفاع المتهمتان حنين حسام ومودة الأدهم و3 آ
خرين، بالاستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهم بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية،
من جانبها حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 17 أغسطس لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين.
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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