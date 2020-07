براد بيت يزور طليقته أنجلينا جولى بالدراجة .. صور

رنا صلاح الدين - براد بيت

يبدو أن النجم والممثل الأمريكي براد بيت، يحاول التقرب من طليقته أنجلينا جولي خلال الفترة الأخيرة، حيث ظهر فى إطلالة مختلفة على واحدة من إحدى دراجاته النارية العديدة، لزيارة زوجتة السابقة أنجلينا جولي وأطفالهما في حيها في لوس أنجلوس.

ووفقا لجريدة الديلي ميل ارتدى النجم العالمي براد بيت، تيشيرت أزرق، ومن تحته تى شيرت أبيض، على بنطلون جينز، وارتدى نظارة شمسية تحت خوذة الرأس خلال ركوب الدراجة النارية.

براد بيت

وارتدى براد بيت خوذة رأس من اللون الفضى، ونسقها مع قفازات من نفس اللون، وركب دراجة بيضاء، مزينة بخط أزرق، وهى واحدة ضمن مجموعة دراجاته.

ومن جهة أخرى تعاقد النجم العالمي علي بطولة فيلم Bullet Train وهو فيلم الإثارة والأكشن التي تقدمه شركة سوني وهو مأخوذ عن الرواية اليابانية ماريا بيتل الأعلي مبيعا للكاتب كوتارو إيساكا، ويتولي إخراج الفيلم المخرج ديفيد ليتش والذي قدم فيلم Deadpool 2 و Fast & Furious الأخير، وتدور قصة الفيلم حول 5 من القتلة المحترفين يجدون أنفسهم علي متن قطار سريع متجه إلي مورويوكا.

براد بيت

يأتي الفيلم بعد حصول براد بيت علي جائزة الأوسكار عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood وهو الفيلم الذي تدور أحداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

براد بيت

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.