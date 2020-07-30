شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر فى تهنئته بالعيد: كل الثقة والحب للسيسى ومعه مصر ستنتصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ هانى شاكر، أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين، الشعب المصرى والقيادة السياسية والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال هذه الفترة، قائلا: "ربنا معاه ويوفقه.. وإحنا فى ضهره دايما ومعاه، وإن شاء الله مصر هتعدى وهتنتصر فى النهاية فى كل المعارك الحربية والاقتصادية والسياسية اللى بتواجهها".

وقال شاكر، فى مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "جمهورى الحبيب.. كل عيد أضحى وأنتم طيبين ومصر الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بخير وسعادة وهنا، وربنا يعدى الأيام الصعبة إن شاء الله على خير".

وأضاف شاكر: "ربنا يوفق دايما القيادة السياسية لمصر فى ظل الظروف الصعبة، اللى احنا بنمر بيها اليومين دول، كل الثقة والدعم وكل الحب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ربنا معاه ويوفقه وإحنا فى ضهره دايما ومعاه، وإن شاء الله مصر هتعدى وهتنتصر فى النهاية فى كل المعارك الحربية والاقتصادية والسياسية اللى بتواجهها".

Advertisements

وتابع أمير الغناء: "إن شاء الله كلنا ننبسط فى العيد ونخلى بالنا من نفسنا عشان الكورونا، وإن شاء الله اللى جى يكون أحلى وأجمل وكل المشاكل تعدى.. كل سنة وأنتم طيبين".





وتألق أمير الغناء العربى هانى شاكر مساء الخميس الماضى، خلال حفله الغنائى الذى قدمه على طريقة "الأون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم" والذى يأتى ضمن حفلات موسم الصيف التى يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدم النجم هانى شاكر عددًا كبيرًا من أغنياته المميزة التى قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل، منها، سألتك، بحبك أنا، بعد حبك، يا ريتني، كما غنى أحد أغنياته بعنوان "هتعدى" والتى تعطى الأمل فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تغزل فى مصر وغنى "يا أغلى اسم فى الوجود" للفنانة نجاح سلام، وغيرها من أغنياته الشهيرة.

وطرح الفنان الكبير هانى شاكر أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتى يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور فى الوطن العربى فى زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهى قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقين فى الأغنية مع الشاعر رامى أمين، ومن ألحان أحمد برازيلى.