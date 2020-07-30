شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تهنئ جمهورها بعيد الأضحى بحجاب أبيض وعباءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة إلهام شاهين على تهنئة جمهورها بحلول عيد الأضحى المبارك، ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام مرتدية عباءة لونها أبيض وحجاب، قائلة: "لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك ...اللهُمَّ بلّغنا يوم عرفة واحنا لا نشْتكِى هَمّا ولاَ حُزْنا واجْعلنا أسْعَد خَلقِكَ ياربّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له ، لهُ الملكُ ولهُ الحمد، وهوَ على كلِّ شيءٍ قدير، اللهم اكتب لنا أجر الحج ونحن في بيوتنا وأنت تعلم أننا منعنا بسبب هذا الوباء الله ارفعه عنا برحمتك وقدرتك يارب عيد سعيد عليكم وعلى كل اللى بتحبوهم".



إلهام شاهين

وحرص النجم أحمد مكى على تهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك، ونشر صورته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها كل سنه وانتم طيبين ..عيد سعيد عليكم ان شاء الله"، كما كتبت الفنانة إلهام شاهين :"كل عام و انتم بخير عيد سعيد".

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كما هنأ الفنان أحمد العوضى الجمهور عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، بيوم عرفة وعيد الاضحى المبارك، وكتب:"اللهُم من كان مريضاً فاشفه ، ومن كان مبتلاً فعافه ، ومن كان محتاجاً فأقض حاجته ، ومن كان مهموماً ،ففرج همه ،ومن كان مديوناً فأقض دينه ومن كان يريد الذريه فارزقه الذرية الصالحه ، ومن كان في نفسه حاجة لا يعلمها إلا أنت فيسرها.. كل سنه وانتم طيبين".

حرص الفنان على ربيع على تهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك، ونشر صورته وهو بملابس الإحرام خلال أداء فريضة الحج، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".

فيما هنأت النجمة حلا شيحة جمهورها بوقفة عرفة، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، دعاء ليوم عرفة.