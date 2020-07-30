شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم زمن الفن الجميل فى الحج.. صور نادرة للعندليب وأم كلثوم وشادية والسندريلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص نجوم الفن علي أداء فريضة الحج سواء القدامي أوالحاليين، وقد التقط عدد من فناني الزمن الجميل على رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ والفنانة سعاد حسني صور خلال أداء هذه الفريضة المقدسة، وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشرها تزامنا مع يوم وقفة عرفة.



عبد الحليم حافظ

شادية

عبد المنعم إبراهيم

وتضم الصور أيضا الفنان شكوكو والنجمة الراحلة شادية والفنانة ليلى مراد والفنانة سامية جمال، والفنان عبد المنعم إبراهيم ويظهرون بالصور بملابس الاحرام .



سامية جمال



سعاد حسنى



ليلي مراد



شكوكو

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من ناحية أخرى توجه حجاج بيت الله الحرام إلى جبل الرحمة بعد الاستماع إلى خطبة عرفة ، وآداء صلاتى الظهر والعصرا قصرا اقتداءً بسنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

ويعد جبل الرحمة أو جبل الدعاء من أشهر جبال مكة المكرمة التاريخية والدينية بعد مسجد نمرة، ويقع على الطريق بين مكة والطائف ، وهو من أبرز معالم جبل عرفات، ومن أهم مزاراتها التي يحرص عليها ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم، وهو أشهر مكان في مشعر عرفات