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رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري أحمد فهمي على حضور العرض الخاص لفيلم "الغسالة"، لدعم زوجته الفنانة هنا الزاهد، بطلة العمل.
أحمد فهمي رافق زوجته هنا إلى العرض الخاص، الذي أقيم في سينما أمريكانا بلازا بمنطقة السادس من أكتوبر، والتقط عدد من الصور مع أبطال الفيلم.
احمد فهمي وهنا الزاهد
وتألقت الفنانة هنا الزاهد خلال العرض الخاص بإطلالة سوداء أنيقة، وتركت شعرها الأصفر منسدلا مع تمويجة بسيطة.
العرض الخاص لفيلم الغسالة
كما حرصت والدة هنا الزاهد وشقيقتيها "فرح ونور" على الحضور لمساندتها وتقديم التهنئة لها.
احمد فهمي وهنا الزاهد
يذكر أن العرض الخاص شهد حضورعدد كبير من أبطال العمل، ومن بينهم أحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمود حميدة، والمغنى ويجز، وجيلان علاء، وبيومي فؤاد، وطاهر أبو ليلة، ومخرج الفيلم عصام عبدالحميد.
وحضر للتهنئة كل من الفنانة التونسية درة، والمخرج مجدي الهواري، والفنان مصطفى أبو سريع، والمنتج حسين القلا.
احمد فهمي وهنا الزاهد
وفيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، ومحمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف وهم محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.
العرض الخاص لفيلم الغسالة
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يدعم هنا الزاهد في العرض الخاص لفيلم "الغسالة" بحضور والدتها وشقيقتيها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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