الحكم بحبس دنيا بطمة 8 أشهر نافذة

رنا صلاح الدين - قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بالحبس 8 أشهر نافذة، على المطربة المغربية دنيا بطمة على خلفية اتهامها في قضية حساب الفضائح الشهير «حمزة مون بيبي».

الحكم تضمن أيضاً قراراً بحبس شقيقة نجمة Arab Idol، ابتسام بطمة، عاماً، وحبس مصممة الأزياء عائشة عياش عاماً ونصف، وحبس المتهمة صوفيا شاكري بالحبس 10 أشهر نافذة، مع تغريم الجميع مبلغ يصل إلى 10 الآف درهم.

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش كان قد أسقط تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، لعدم كفاية الأدلة، في الوقت الذي استمر فيه محاكمتهما في جنح تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.

على جانب آخر، تنتظر دنيا بطمة مولودها الثاني من زوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك الذي تزوجته عام 2013، ولديها منه ابنه واحدة تُدعى «غزل»، وكانت الفنانة الشابة قد صرحت أنها تشعر بأنها حامل بصبي، وأنها تنوي أن تطلق عليه اسم «تركي».