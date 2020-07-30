أحمد حاتم وهنا الزاهد وأبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص.. صور

رنا صلاح الدين - احتفل أبطال الفيلم السينمائى الجديد "الغسالة" بالعرض الخاص له، والذي أقيم في سينما أمريكانا بلازا بمنطقة السادس من أكتوبر.

وحرص عدد كبير من أبطال العمل على الحضور، ومن بينهم أحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمود حميدة، والمغنى ويجز، وجيلان علاء، وبيومي فؤاد، وطاهر أبو ليلة، ومخرج الفيلم عصام عبدالحميد.

كما حضر الفنان أحمد فهمي برفقة زوجته الفنانة هنا الزاهد، وذلك حرصا منه على دعمها.

وحضر للتهنئة أيضا كل من الفنانة التونسية درة، والمخرج مجدي الهواري، ومصطفى أبو سريع، والمنتج حسين القلا.

وفيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، ومحمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف وهم محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.