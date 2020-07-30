وصلة غزل بين سلاف فواخرجي وزوجها في عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - حرص المخرج والفنان السوري وائل رمضان على تهنئة زوجته، النجمة سلاف فواخرجي في عيد ميلادها برسالة تشع رومانسية أرفقها بصورة خاصة تجمعه بزوجته.

وائل كتب: «يارفيق الرحلة الطويلة ...جميلة عيونك جميلة.. بتمنى تضّل مقابيلي...وغنّيلك أحلى بياتي ....سنينك كتار وحلوين متل قلبك الصافي الابيض وايامك كلها فرح وحب ودفى.. يا أم حمزه وعلي»، فما كان من الفنانة سوى إعادة نشر تهنئة زوجها، وبادلته وصلة الغزل بتعليق كتبت فيه: «ائل ... أيامنا بتحلى فيك يانجمنا وبتدفى بوجودك ياسندنا ... الأب والرفيق والحبيب ... أبو حمزه وعلي».

يُذكر أن سلاف فواخرجي تزوجت من المخرج السوري وائل رمضان عام 1999، وقد انفصلا لفترة عام 2004، وسرعان ما عادا لبعضهما، وقد أثمر زواجهما عن ولدين هما «حمزة وعلي».

من ناحية أخرى، تشارك سلاف فواخرجي في بطولة مسلسل جديد بعنوان «شارع شيكاغو»، وهو عبارة عن دراما بوليسية رومانسية تدور أحداثها في حقبتين مختلفتين هما الزمن الحالي وستينيات القرن الماضي، وتشارك سلاف في بطولته أمام عباس النوري، دريد لحام، أمل عرفة، مهيار خضور، حسام الشاه، جهاد سعد، نادين خوري، ماهي الراعي، تيسير ‏إدريس، نادين سلامة، وسيم الرحبي، نظلي الرواس، تأليف وإخراج محمد عبدالعزيز.‏