أحمد السقا ومحمد إمام وكريم فهمي يستجمون في الساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على قضاء الأجازة الصيفية في الساحل الشمالي، وذلك بعد فترة كبيرة من توقف الحياة بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكان من بين هؤلاء النجوم، كل من الفنان أحمد السقا، ومحمد إمام، والشاعر أمير طعيمة، وحمدى بدر، وأحمد رزق، وكريم فهمي، والمنتج جمال العدل، وغيرهم من الأصدقاء.

يُذكر أن أحمد السقا يستعد لاستئناف تصوير فيلمه الجديد «العنكبوت» الذي كان قد توقف بسبب أزمة كورونا، ويشارك السقا في بطولته أمام منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

ومن ناحية أخرى، أعلن أحمد السقا عن خوضه لمنافسة دراما رمضان 2021 بمسلسل جديد بعنوان «نسل الأغراب» قصة وإخراج محمد سامي، وإنتاح تامر مرسي، ويشارك السقا في بطولته أمام النجم المصري أمير كرارة.

السقا غاب عن موسم دراما رمضان 2020 في الوقت الذي شارك فيه بتجربة جديدة من خلال برنامج «إغلب السقا» على قناة mbc مصر، من تقديم الفنانة اللبنانية رزان مغربي، كما ظهر السقا كضيف شرف في آخر حلقات مسلسل «الاختيار» لأمير كرارة وأحمد العوضي، بالإضافة لموافقته على الظهور كضيف شرف في مسلسل «سكر زيادة» للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.