نسرين أمين آخر انطلاق مع ابنتها على البحر.. صور

رنا صلاح الدين - سافرت الفنانة المصرية نسرين أمين إلى أحد المنتجعات السياحية بالغردقة في أجازة صيفية تقضيها مع ابنتها الوحيدة أمينة.

نسرين كانت حريصة على مشاركة الفانز بصور من أجازتها، ظهرت فيها آخر انسجام على البحر، كما نشرت لقطات عفوية تجمعها بابنتها، عكست استمتاع الثنائي بوقتهما بين أحضان الطبيعة، حيث تمنى فانز الفنانة لنسرين أجازة سعيدة وممتعة.

من ناحية أخرى، تألقت نسرين أمين في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «لما كنا صغيرين» الذي شاركت في بطولته أمام ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، كريم قاسم، محمود حجازي، وغيرهم، والعمل والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

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يُذكر أن نسرين تنتظر عرض فيلمها الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي تشارك فيه كضيفة شرف أمام دينا الشربيني، كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، للمخرج أحمد الجندي، كما أنها انتهت من تصوير فيلم جديد بعنوان «يوم 13» الذي تشارك في بطولته أمام أحمد داود، دينا الشربيني، محمد ثروت، شريف منير، وغيرهم.

الكثير لا يعلم أن نسرين لم تدرس التمثيل، ولكن شغفها الكبير له، دفعها لحضور الكثير من الورش الفنية وذلك بعد انتهائها من دراسة الفنون التطبيقية قسم دعاية وإعلان في جامعة حلوان، وكان المخرج يسرس نصر الله أول منّ اكتشف موهبتها الفنية وقدمها في فيلم «احكي يا شهرزاد» عام 2009.