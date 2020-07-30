إصابة غادة نافع بكسر في ذراعها.. شاهد

رنا صلاح الدين - أصيبت الفنانة المصرية غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة، بكسر في ذراعها، وذلك أثناء قضائها إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

الفنانة المصرية نشرت صورة لذراعها المكسور، بعد أن تم تجبيره، وذلك على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك".

غادة أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "أول يوم في الساحل.. كسر في الرست"، وقد تلقت الكثير من التعليقات من جمهورها التي تتمنها لها الشفاء العاجل.

غادة نافع

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يذكر أن الفنانة المصرية غادة نافع كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل "ولاد إمبابة"، والذي لعب بطولته كل من سعد الصغير، وعمرو رمزي، وفريدة سيف النصر، وإيمان السيد، وشمس ومحمد فاروق شيبة، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.

وغادة نافع ممثلة مصرية، وهي ابنة الفنانة ماجدة والفنان إيهاب نافع، كانت بدايتها في أفلام تلفزيونية من بطولة والدتها، مثل: "عندما يتكلم الصمت" عام 1988، و"ونسيت إني امرأة" عام 1994.

كما شاركت في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها: "الكومي" عام 2001، و"القلب إذا هوى" عام 2003، و"شخلول" عام 2006، و"الملك فاروق" عام 2007.

غادة نافع