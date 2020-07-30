كريم فهمي يتعرض لحادث مع نجم الأهلي في البحر.. فيديو

رنا صلاح الدين - يبدو أن الموسم الصيفي سيشهد الكثير من الحوادث المثيرة، فبعد أن هرب معظم المشاهير من أجواء أزمة كورونا بقضاء عطلاتهم الصيفية في المدن الساحلية، مثّل انطلاق بعضهم بالأجازة مصدر خطر ليس فقط على أنفسهم ولكن أيضاً رفقائهم.

فبعد أيام على حادث النجمة السورية أصالة والإعلامية المصرية بسمة وهبة، والذي كاد أن يودي بحياتهما غرقاً بعد اصطدام الموتوسيكل المائي الخاص بهما بالصخور في البحر، انتشر مقطع فيديو للنجم المصري كريم فهمي وصديقه، لاعب نادي الأهلي، محمد هاني رصد تعرض الثنائي لحادث في البحر.

كريم كان يرافق هاني في قارب مطاطي منطلق بهما في البحر، لينقلب فجأة مع قوة الأمواج، وقد رصد الفيديو أصوات صرخات المرافقين لهما، وهو ما أثار قلق فانز كريم ونجم الأهلي.

من ناحية أخرى، تألق كريم فهمي في المارثون الرمضاني بمسلسل «ونحب تاني ليه» أمام الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وشارك في بطولته شريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، تارة عماد، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، وغيرهم.