محمود حميدة يحضر العرض الخاص لفيلم "الغسالة" برفقة أسرته.. صور

رنا صلاح الدين - حضر الفنان المصري محمود حميدة العرض الخاص لفيلمه الجديد "الغسالة"، والذي أقيم في سينما أمريكانا بلازا بمنطقة السادس من أكتوبر.

الفنان المصري اصطحب أسرته لمشاهدة الفيلم معه، وهم بناته وأحفاده، والتقط مجموعة صور معهم، وسط حالة من البهجة.

العرض الخاص لفيلم الغسالة

يذكر أن العرض الخاص شهد حضورعدد كبير من أبطال العمل، ومن بينهم أحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمود حميدة، والمغنى ويجز، وجيلان علاء، وبيومي فؤاد، وطاهر أبو ليلة، ومخرج الفيلم عصام عبدالحميد.

محمود حميدة

كما حضر الفنان أحمد فهمي برفقة زوجته الفنانة هنا الزاهد، وذلك حرصا منه على دعمها.

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العرض الخاص لفيلم الغسالة

وحضر للتهنئة كل من الفنانة التونسية درة، والمخرج مجدي الهواري، والفنان مصطفى أبو سريع، والمنتج حسين القلا.

العرض الخاص لفيلم الغسالة

وفيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، ومحمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف وهم محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

العرض الخاص لفيلم الغسالة

العرض الخاص لفيلم الغسالة