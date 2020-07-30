بيرين سآت تحتفل بعيد زواجها السادس على البحر.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» بعيد زواجها السادس من المطرب كينان دوغلو، واختار الحبيبان احياء ذكرى زفافهما خارج تركيا.

بيرين وكينان سافرا إلى أمريكا، وقد حرصت النجمة التركية على مشاركة محبيها أجواء احتفالها بذكرى زواجها بصورة خاصة تجمعها بزوجها على إحدى شواطئ كاليفورنيا، معلقة عليها: «لسنوات قادمة معاً»، حيث تلقت بيرين تهاني متابعيها، متمنيين لها الحب والسعادة الدائمة.

يُذكر أن بيرين ارتبطت بقصة حب مع الفنان التركي كينان دوغلو بداية عام 2012، وتمت خطبتهما في يوم 23 فبراير عام 2014، بعدها تزوجا في يوم 29 يوليو من نفس العام في حفل زفاف أسطوري أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، عُرض لبيرين سآت مؤخراً مسلسل «الهدية»، وهو أول تعاون لها مع شبكة Netflix، وقد شاركت في بطولته أمام أمام محمد جونسور،ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجي، وغيرهم، وتدور أحداثه حول رسامة شابة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، إلا أن حياتها تنقلب رأساً على عقب بعد اكتشاف أقدم معبد في العالم، وقد بدأت بيرين مؤخراً في تصوير الموسم الثالث من العمل.