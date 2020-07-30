نجوى كرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها وتشرق بالأخضر في زفاف خاص.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعيد ميلاد شقيقها طوني كرم، وحرصت على تهنئته بصورة خاصة جمعتهما، ظهر فيها خلال مرافقته لها في إحدى الحفلات.

شمس الأغنية اللبنانية ارفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: «عيد ميلاد سعيد طوني، عقبال ال100، الله ما يحرمنا منك»، حيث رد على تهنئتها شقيقها، وكتب: «الله يخليلنا ياكِ فوق راسنا، تظلِّك بصحّتك، ويبعد عنك الحاسدين.. أحلى أخت بالدّنيا».

< p> <p>3a2beel L 100, Allah ma ye7remna mennak ???????????? a href="https://t.co/cM7XrbOk3Q"pic.twitter.com/cM7XrbOk3Q/a/p— Najwa Karam (@najwakaram) a href="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Happy birthday <a href="https://twitter.com/tonikaram2?ref_src=twsrc%5Etfw">@tonikaram2</a> <br>3a2beel L 100, Allah ma ye7remna mennak 🙏🏼😘 <a href="https://t.co/cM7XrbOk3Q">pic.twitter.com/cM7XrbOk3Q</a></p>— Najwa Karam (@najwakaram) <a href="https://twitter.com/najwakaram/status/1288205008161431554?ref_src=twsrc%5Etfw">July 28, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 28, 2020/a/blockquote script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"/script" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" data-instgrm-payload-id="twitter-media-payload-0" scrolling="no" style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;" height="750" frameborder="0"></p> <center> Advertisements </center> <!-- gulf-resposive --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-full-width-responsive="true" data-ad-client="ca-pub-7811110798166776" data-ad-slot="4066527319" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

على جانب آخر، أحيت نجوى كرم حفل زفاف خاص، وحرصت على مشاركة محبيها بصورة استعراضية لإطلالتها من كواليس الحفل، حيث تألقت في الزفاف بفستان أخضر شديد الأناقة، أظهر رشاقتها وجمال قوامها، مسدلة شعرها بتسريحة زادتها جاذبية، كما حملت حقيبة يد فضية ضاعفت بريق طلّتها.

يُذكر أن نجوى كرم تنتظر عرض الموسم الأول من برنامج The Voice Senior، الذي تشارك في لجة التحكيم الخاصة به إلى جانب الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والنجم اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية سميرة سعيد، في الوقت الذي كان قيه كليب «بعشق تفاصيلك» آخر ما طرحته نجوى كرم، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا.