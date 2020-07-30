المرصد السوري ينفي صحة تقارير تركية عن إرسال مصر جنودا إلى سوريا المزيد

نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقارير إعلامية تركية زعمت نقل مصر العشرات من جنودها للقتال إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد.

ونقل المرصد عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة" قولها إنه "لا صحة لما تروجه وكالة الأناضول (الرسمية التركية) حول إرسال الحكومة المصرية لعشرات الجنود المصريين للقتال إلى جانب قوات الأسد والمليشيات الموالية لها في سوريا".

وكانت وكالة الأناضول قد أشارت سابقاً إلى وجود ضباط وطيارين من الجنسية المصرية داخل الأراضي السورية، وشاركوا بالعمليات العسكرية بالإضافة للقصف الجوي على مناطق سورية عدة، وهو ما نفاه المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها.