نصف مليار في حب محمد حماقي

طرح الفنان المصري محمد حماقي ألبوم “كل يوم من ده” أواخر عام 2019 وذلك حصرياً على قناة شركة نجوم ريكوردز الرسمية عبر موقع يوتيوب.

ضم الألبوم 20 اغنية وهي: يزلزل، وكل يوم من ده، ليلى، عيوني سهرانة، صور، وأعمل أيه، بقيت معاه، ياغربة، م البداية، يا ستّار، قدام الناس، كفاية حلول وسط، راضيني، راسمك في خيالي، لاعتاب ولا حيرة، الحكاية حكايتنا، عاش من شافك، خلينا زي ما حنا، قالوا عنك وخدني إليك.

تعاون “حماقي” من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين نذكر منهم: أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، خالد تاج الدين، نادر عبد الله، عمرو مصطفى، ودوود، شريف تاج، تامر علي، محمد يحيى، تميم، توما، نادر حمدي ورامي سمير.

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وبعد عام ونصف على إصداره، احتفل النجم محمد حماقي بوصول نسبة مشاهدة ألبوم “كل يوم من ده” إلى 500 مليون مشاهدة على يوتيوب وانغامي.

لم يدع حماقي هذه المناسبة تمر دون ان يشكر الجمهور وعلّق بالقول: “500 مليون شكرًا… نصف مليار مشاهدة على يوتيوب وانغامي خلال عام ونصف فقط”.

من جهة أخرى، انتهى “حماقي” من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد، استعدادًا لطرحه أواخر العام الجاري.