حسين الجسمي يستعد لـ «أهواك للموت»

نشر الفنان حسين الجسمي مقتطف من أغنيته الجديدة على حسابه الخاص على انستغرام، وقال: «أهواك للموت.. قريبا». ويستعد الجسمي، لطرح أغنيته الجديدة تحمل اسم «أهواك للموت»، خلال الفترة المقبلة عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب». ونشر حسين الجسمي، تيزر الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع «انستغرام»، وعلق عليها: «أهواك للموت.. قريبا».
كما يستعد حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي جماهيري خيري، في دار أوبرا دبي، بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بمشاركة المطربة اللبنانية يارا، وسيكون الحفل الخيري تحت عنوان «حفل العيد والعطاء»، وسيتم التبرع بأرباحه لصالح الأطفال المتأثرين بجائحة كورونا «كوفيد - 19».
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